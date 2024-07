Mercato : Lamine Camara dans le viseur d’un club anglais

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Lamine Camara ne va sans doute pas durer à Metz. L’international sénégalais est sur les tablettes d’un club anglais.



31 matchs, une réalisation et quatre passes décisives avec Metz lors du dernier exercice de Ligue 1, ça y est, Lamine Camara a pris son envol pour une carrière on l’espère belle et riche. Le sénégalais qui a aussi participé à la dernière CAN avec le Sénégal a définitivement tapé dans l’œil des grands d’Europe.



Il ne serait peut-être pas compliqué d’enrôler la pépite de 20 ans, puisque Metz a été relégué en Ligue 2. Dans tous les cas, un club en Angleterre est déjà passé à l’attaque pour l’international sénégalais. Il s’agit de Southampton qui revient en Premier League après une saison en Championship. Les Saints veulent se renforcer avec cette signature, eux qui ont la ferme volonté de rester dans l’élite du football anglais.



A en croire les informations de Footmercato, le club anglais a formulé une offre de 10 millions d’euros pour le milieu de terrain.