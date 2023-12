Mercato : Le Real Madrid fixe une deadline en janvier à Mbappé et envisage déjà Haaland comme plan B

AS annonce ce mercredi 6 décembre que le Real Madrid ne souhaite pas s’engager dans un long feuilleton lié à l’arrivée de Kylian Mbappé. Le journal espagnol explique que le Français, qui pourra légalement s’engager dans un nouveau club à partir du 1er janvier 2024, n’aura que jusqu’au 15 janvier pour accepter l’offre des Merengue.



Le Real Madrid n’a pas envie que les choses traînent. Alors que le nom de Kylian Mbappé est presque constamment associé à une arrivée dans la capitale espagnole depuis plusieurs années, AS annonce que le club ne souhaite pas qu’un feuilleton s’étale sur plusieurs mois. Le journal espagnol explique ainsi ce mercredi 6 décembre que le capitaine de l’équipe de France n’a que jusqu’au 15 janvier 2024 pour accepter l’offre de la direction merengue.



Kylian Mbappé est libre au 1er janvier

Kylian Mbappé arrive en effet à l’échéance de son contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin prochain. Au 1er janvier, il se trouvera libre de négocier un bail avec tous les plus grands clubs européens.



C’est justement, selon AS, au 1er janvier que Florentino Perez adressera une offre au clan du Français. Sans nouvelles d’ici là, il activerait le plan B, qui mène à l’attaquant de Manchester City Erling Haaland.



Lors du mercato d’été 2023, Mbappé avait remporté son bras de fer avec la direction parisienne, qui lui avait posé un ultimatum : une prolongation ou une vente. Mais c’est bien Mbappé qui se trouve en position de force désormais, avec la possibilité de négocier avec n’importe qui.



Ouest-France