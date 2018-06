Mercato - Les 100 plus gros transferts et joueurs les plus chers de l'Histoire Le football est désormais fait de records économiques. Le mercato agite chaque année les clubs, joueurs et agents. Voici les 100 plus gros transferts.

L'inflation et la flambée des prix ne sont pas prêtes de s'arrêter. Le football demeure dans sa bulle financière et aligne des transferts de plus en plus chers chaque année. Les montants onéreux défilent de manière régulière et la saison 2017-2018 a été celle de tous les records.

Lors du mercato hivernal 2017, le FC Barcelone a frappé un grand coup en faisant signer Philippe Coutinho pour 120M€ (et jusqu'à 40M€ de bonus), renforçant son secteur offensif déjà bien armé, notamment avec l'arrivée six mois plus tôt d'Ousmane Dembélé contre 105M€ (+ 45M€ de bonus) en provenance de Dortmund. C'est un autre français, le troisième, qui complète le TOP 5 des joueurs les plus chers de l'Histoire. Paul Pogba, transféré de la Juventus à Manchester United en 2016 contre 105 millions d'euros. Découvrez ci-dessous la liste des 100 plus gros transferts de l'Histoire du football. Pos. Joueur Clubs Année Montant 1 Neymar Barcelona - PSG 2017 €222m 2 Kylian Mbappe Monaco - PSG 2017 €145m (+€35m) 3 Philippe Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €120m (+€40m) 4 Ousmane Dembele Borussia Dortmund - Barcelona 2017 €105m (+€45) 5 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105m 6 Gareth Bale Tottenham - Real Madrid 2013 €100.8m 7 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94m 8 Gonzalo Higuain Napoli - Juventus 2016 €90m 9 Neymar Santos - Barcelona 2013 €86.2m 10 Romelu Lukaku Everton - Manchester United 2017 €84.8m 11 Virgil van Dijk Southampton - Liverpol 2018 €84.5m 12 Luis Suarez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3m 13 James Rodriguez Monaco - Real Madrid 2014 €80m 14 Alvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 €78.9m 15 Zinedine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77.5m 16 Kevin De Bruyne Wolfsburg - Manchester City 2015 €75m 17 Angel Di Maria Real Madrid - Manchester United 2014 €74.6m 18 Zlatan Ibrahimovic Inter - Barcelona 2009 €69.5m 19 Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €69.1m 20 Diego Costa Chelsea - Atletico Madrid 2018 €66m =21 Kaka AC Milan - Real Madrid 2009 €65m =21 Aymeric Laporte Athletic Bilbao - Manchester City 2018 €65m 23 Edinson Cavani Napoli - PSG 2013 €64.5m 24 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund - Arsenal 2018 €63.75m 25 David Luiz Chelsea - PSG 2014 €62.5m 26 Angel Di Maria Manchester United - PSG 2015 €61.6m 27 Oscar Chelsea - Shanghai SIPG 2017 €60.3m 28 Luis Figo Barcelona - Real Madri 2000 €60m 29 Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59m 30 Hulk Zenit - Shanghai SIPG 2016 €58.6m 31 Benjamin Mendy Monaco - Manchester City 2017 €58.2m 32 John Stones Everton - Manchester City 2016 €58m 33 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €56.7m 34 Hernan Crespo Parme - Lazio 2000 €55m 35 Alexandre Lacazette Lyon - Arsenal 2017 €53m (+€7m) 36 Gianluigi Buffon Parme - Juventus 2001 €52m 37 Eliaquim Mangala Porto - Manchester City 2014 €51.7m =38 Alex Teixera Shakhtar Donetsk - Jiangsu Suning 2016 €50m =38 Bernardo Silva Monaco - Manchester City 2017 €50m 40 Anthony Martial Monaco - Manchester United 2015 €49.3m (+30M€) 41 Gylfi Sigurdsson Swansea City - Everton 2017 €49.2m 42 Christian Vieri Lazio - Inter 1999 €49m 43 Gaizka Mendieta Valence - Lazio 2001 €48m 44 Mesut Ozil Real Madrid - Arsenal 2013 €47m =45 Juan Sebastian Veron Lazio - Manchester United 2001 €46m =45 Rio Ferdinand Leeds United - Manchester United 2002 €46m =45 Ronaldo Inter - Real Madrid 2002 €46m =45 Juan Mata Chelsea - Manchester United 2014 €46m =45 Douglas Costa Bayern Munich - Juventus 2017 €46m 50 Christian Benteke Aston Villa - Liverpool 2015 €45.8m =51 James Rodriguez Porto - Monaco 2013 €45m =51 Joao Mario Sporting Lisbonne - Inter 2016 €45m =51 Granit Xhaka Borussia Monchengladbach - Arsenal 2016 €45m =51 Tiemoue Bakayoko Monaco - Chelsea 2017 €45m =51 Vinicius Junior Flamengo - Real Madrid 2018 €45m 56 Nemanja Matic Chelsea - Manchester United 2017 €44.7m 57 Leroy Sane Schalke - Manchester City 2016 €44m 58 Andriy Schevchenko AC Milan - Chelsea 2006 €43.9m =59 Robinho Real Madrid - Manchester City 2008 €43m =59 Radamel Falcao Atletico Madrid - Monaco 2013 €43m 61 Alexis Sanchez Barcelona - Arsenal 2014 €42.5m =62 Rui Costa Fiorentina 2001 €42m =62 Javier Pastore Palerme - PSG 2011 €42m =62 Thiago Silva AC Milan - PSG 2012 €42m =62 Jackson Martinez Atletico Madrid - Guangzhou Evergrande 2016 €42m =62 Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund - Manchester United 2016 €42m =62 Mohamed Salah Roma - Liverpool 2017 €42m =62 Leonardo Bonucci Juventus - AC Milan 2017 €42m =69 Lilian Thuram Parme - Juventus 2001 €41.5m =69 Corentin Tolisso Lyon - Bayern Munich 2017 €41.5m 71 Andy Carroll Newcastle United - Liverpool 2011 €41.3m =72 Pavel Nedved Lazio - Juventus 2001 €41.2m =72 Shkodran Mustafi Valence - Arsenal 2016 €41.2m =72 Sadio Mane Southampton - Liverpool 2016 €41.2m =75 Marc Overmars Arsenal - Barcelona 2000 €41m =75 Roberto Firmino Hoffenheim - Liverpool 2015 €41m =77 David Villa Valence - Barcelona 2010 €40m =77 Sergio Aguero Atletico Madrid - Manchester City 2011 €40m =77 Radamel Falcao Porto - Atletico Madrid 2011 €40m =77 Hulk Porto - Zenit 2012 €40m =77 Eden Hazard Lille - Chelsea 2012 €40m =77 Javi Martinez Athletic Bilbao - Bayern Munich 2012 €40m =77 Axel Witsel Benfica - Zenit 2012 €40m =77 Fernandinho Shakhtar Donetsk - Manchester City 2013 €40m =77 Federico Bernardeschi Fiorentina - Juventus 2017 €40m =77 Paulinho Guangzhou Evergrande - Barcelona 2017 €40m =77 Ederson Benfica - Manchester City 2017 €40m 88 David Luiz PSG - Chelsea 2016 €39.6m 89 Didier Drogba Marseille - Chelsea 2004 €39.5m =90 Michy Batshuayi Marseille - Chelsea 2016 €39m =90 Antonio Rudiger Roma - Chelsa 2017 €39m =92 Michael Essien Lyon - Chelsea 2005 €38m =92 Fernando Torres Atletico Madrid - Liverpool 2007 €38m =92 Dimitar Berbatov Tottenham - Manchester United 2008 €38m =92 Gonzalo Higuain Real Madrid - Napoli 2013 €38m =92 Diego Costa Atletico Madrid - Chelsea 2014 €38m =92 Eric Bailly Villarreal - Manchester United 2016 €38m =92 Mats Hummels Borussia Dortmund - Bayern Munich 2016 €38m =92 Andre Silva Porto - AC Milan 2017 €38m =92 Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal - Liverpool Le jeune joueur de foot le plus cher Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'Histoire en quittant le Barça pour le PSG et en se libérant de sa clause libératoire contre un chèque de 222M€. En rejoignant le PSG lors de l'été 2017, à 18 ans seulement, Kylian Mbappé n'est pas seulement devenu le deuxième joueur le plus cher de l'Histoire (145 + 35M€) mais il est aussi désormais l'adolescent ayant coûté le plus cher.

Van Dijk, défenseur le plus cher du monde

Virgil van Dijk est devenu le défenseur le plus cher de l'Histoire en quittant Southampton pour Liverpool en janvier 2018 contre un chèque de 84,5 millions d'euros, lui permettant d'accrocher la 11e position du classement des 100 plus gros transferts au monde.

Buffon, gardien le plus cher

Malgré l'arrivée d'Ederson à Manchester City, transfert ayant permis à Benfica de récupérer 40M€, le titre de gardien le plus cher de l'Histoire revient encore et toujours à Gianluigi Buffon, passé de Parme à la Juventus en 2001 contre un chèque de 52 millions d'euros. Un record qui date de 17 ans désormais.

Les plus gros transferts hors-Europe Le plus gros transfert d'un club non européen est de l'ordre de 60,3 millions d'euros. C'est le montant dépensé par Shanghai SIPG pour arracher le milieu de terrain Oscar à Chelsea en 2016. Le club chinois possède aussi le 2e joueur le plus cher de l'Histoire du continent asiastique avec Hulk, transféré contre 58,6 millions d'euros, toujours en 2016.

