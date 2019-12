Mercato - Les supporters du Barça veulent Klopp, le Real enregistre 223 millions de fans dans le monde...

Klopp : le « préféré » des socios

En Espagne, le journal Mundo Deportivo nous livre un sondage un peu particulier qui s’adressait aux socios du Barça uniquement. À la question, « quel entraîneur aimeriez-vous voir à la place de Valverde ? », les fans blaugranas ont répondu Jürgen Klopp en majorité. Peu de chance tout de même qu’il quitte Liverpool pour l’instant, alors qu’à la mi-saison le titre de Premier League semble tendre les bras aux Reds. « Le préféré » comme l’appelle désormais le quotidien catalan, qui précise aussi qu’environ 80% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites du travail de l’entraîneur actuel à Barcelone. Ambiance.



223 millions de personnes sont fans du Real

Toujours dans la presse ibérique, le Real Madrid est le « leader mondial » placarde ce dimanche As sur sa couverture. En effet, la Casa Blanca est tout simplement l’équipe la plus suivie au monde, avec plus de 223 millions de fans à travers le globe. Les Madrilènes se classent devant le Barça, et très loin devant Manchester United, présent sur la 3e place du podium. À noter aussi la présence du PSG, 7e du classement, juste devant Liverpool ! Au niveau individuel, le joueur le plus populaire est Cristiano Ronaldo.



Jardim, Pellegrini, Motta : même combat

Leonardo Jardim n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco depuis ce samedi soir. Le club de la Principauté l’a remercié pour la deuxième fois en un peu plus d’un an comme le rappelle L’Équipe. Et pour prendre sa place, Robert Moreno, qui avait assuré l’intérim à la tête de la sélection espagnole en l’absence de Luis Enrique, a été choisi. D’ailleurs, les coachs sont tombés comme des mouches hier, puisque Manuel Pellegrini s’est également fait pousser vers la sortie. Les dirigeants de West Ham n’ont pas accepté la nouvelle défaite des Hammers 2 buts à 1 face à Leicester, comme l’explique le Daily Mail dans son édition du jour. À noter qu’hier, un entraîneur a aussi été écarté en Italie, il s’agit de Thiago Motta, dont l’aventure n’aura duré que deux petits mois au Genoa.



