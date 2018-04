Mercato: Lewandowski aurait annoncé son départ du Bayern Munich

Bild' croit savoir que le changement d'agent de Robert Lewandowski était la première étape avant d'entamer son processus pour quitter le Bayern Munich en fin de saison prochaine.

Mais il sera désormais question de convaincre Rummenigge et Hoeness, les deux dirigeants allemands du club bavarois, de le laisser filer vers sa nouvelle destination, alors que le Polonais est encore lié au club jusqu'en 2021.

Durant tout ce temps, les médias allemands et espagnols avaient fait état de l’intérêt chronique de Robert Lewandowski de rejoindre Madrid en fin de saison prochaine, lequel rêvait secrètement de revêtir la tunique 'merengue'. Mais en principe, ce scénario paraît difficile bien qu'il ne faille jurer de rien dans la mesure où Neymar avait défrayé la chronique en rejoignant le PSG l'été dernier pour 222 millions d'euros.

Pini Zahavi, son nouvel agent, devra donc entrer en contact avec les acteurs des deux camps pour trouver une issue favorable pour lui, son joueur et les deux entités, qui s'affronteront dans un premier temps en demi-finales de la Ligue des champions avant d'éventuelles tractations financières.

Source : Besoccer