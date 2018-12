Mercato : Manchester United prêt à faire des folies pour s'offrir Koulibaly

Man U compte bien faire des folies au ​mercato hivernal alors que José Mourinho aurait fait de Koulibaly sa piste prioritaire pour renforcer un secteur défensif friable. Le défenseur sénégalais, auteur d’un excellent début de saison du côté de Naples, susciterait également les convoitises du PSG depuis quelques mois déjà. Mais contrairement aux parisiens, le Special One serait prêt à mettre le paquet pour attirer le protégé de Carlo Ancelotti...



Manchester United prêt à offrir 178 000€ par semaine à Koulibaly ?