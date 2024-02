Mercato : Mbappé aurait choisi le Real Madrid mais le PSG n'est pas au courant

D'après Le Parisien, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid la saison prochaine. Mais selon les informations de RMC Sport, le PSG n’est pas au courant du choix de son attaquant.



Depuis le 1er janvier, date à laquelle il peut discuter avec son futur club, Kylian Mbappé ne cesse d’alimenter les rumeurs à propos de son avenir, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’au 30 juin 2024. Sa décision concernant son futur club est évidemment scrutée aux quatre coins de l’Europe, à commencer par l’Espagne, où le Real Madrid apparaît comme un candidat naturel.



Ce samedi, Le Parisien annonce que le capitaine de l’équipe de France aurait choisi de rejoindre les Merengue. Cependant on expliquait, encore récemment dans l’entourage du numéro 7 parisien, que le club de la capitale sera le premier informé quand Mbappé aura pris sa décision.



Une proposition du PSG sur la table

Selon nos informations, Paris n’est pas au courant du choix de son attaquant, qui a fêté ses 25 ans en décembre dernier. De son côté, le Real Madrid attend qu’il fasse son choix. Si le crack de Bondy annonce qu’il ne prolonge pas au PSG, les Madrilènes vont accélérer pour rapidement boucler le dossier et finaliser l’arrivée de Mbappé.



En parallèle, le PSG n’a pas jeté l’éponge et a proposé une offre de prolongation à son numéro 7. Ce dernier a donc toutes les cartes en main pour décider de son avenir, qui continue d’alimenter les débats.