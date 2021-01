Mercato: Moussa Dembélé se rapproche de l’Atlético Madrid

Moussa Dembélé se rapproche de l'Atlético de Madrid. Selon nos informations, l'OL et le club espagnol négocient désormais les derniers détails des clauses autour d’un prêt avec option d’achat, selon RMC Sport.



L'attaquant français a, lui, d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l'équipe de Diego Simeone.

Moussa Dembélé attend désormais l’accord entre les deux clubs pour voyager en Espagne et passer la visite médicale.