Mercato: Naples aurait fixé le prix de Victor Osimhen, priorité du PSG cet été

La Gazzetta dello Sport indique ce jeudi que le Napoli aurait fixé le prix de son prolifique buteur, Victor Osimhen. En plus du PSG, le Bayern et des écuries anglaises seraient sur les rangs.



Paris sait désormais à quoi s'en tenir. Comme révélé par RMC Sport, le PSG a fait de Victor Osimhen sa priorité en attaque pour le mercato estival. Et selon la Gazzetta dello Sport, Naples va se montrer gourmand pour se séparer de son attaquant vedette.



Le quotidien aux pages roses indique en effet ce jeudi qu'Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, a mis une étiquette à 150 millions d'euros sur le dos de Victor Osimhen.