Mercato Real Madrid: Benzema a fait son choix

Hace 9 años me ponía por primera vez la camiseta del @realmadrid Gracias al presidente, a todo el club y los jugadores Y a todos los entrenadores con los que coincidí. Orgulloso de defender este escudo y eternamente agradecido siempre #HalaMadrid pic.twitter.com/wgxDZ7BvFI

— Karim Benzema (@Benzema) 9 juillet 2018



Cela n’a pas toujours été le cas, croit savoir le journal madrilène, qui explique que "KB9" aurait confié à l’entraîneur italien son mal-être en cours de saison dernière. Mais la fin d’exercice réussie des Merengues, avec cette troisième Ligue des champions consécutive, l’aurait finalement convaincu que son avenir était toujours là-bas et nulle part ailleurs. Une bonne chose pour ses dirigeants, qui sont suffisamment occupés à régler le cas Cristiano Ronaldo.Si l’ancien buteur lyonnais fait donc toujours partie de l’effectif des Blancos à la reprise, il risque tout de même de devoir montrer autre chose pour conserver sa place dans le onze de Julen Lopetegui. Auteur de 11 buts et 11 passes en 45 matches toutes compétitions confondues en 2017-2018, Karim Benzema est un joueur précieux pour le collectif mais devra se montrer plus efficace. Surtout si "CR7", machine à buts, plie bagages et file à la Juventus.