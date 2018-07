Mercato - Real Madrid : Le précieux conseil d’Evra à Cristiano Ronaldo pour son avenir !

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo se rapprocherait bel et bien d’un départ du Real Madrid. L’international portugais devrait, selon toute vraisemblance, s’envoler vers la Serie A, et lors d’un live organisé sur sa page Facebook, Patrice Evra, ancien défenseur de la Juve, demande à son ancien coéquipier de rejoindre la Vieille Dame.



« Je lui conseille d’aller à la Juventus »



« Tout le monde me demande : "Pat, qu’en penses-tu ?". Je n’ai pas parlé avec Cristiano Ronaldo de cela, mais je lui conseille d’aller à la Juventus s'il veut jouer jusqu'en 2050. Il n’y a pas d’autre équipe qu’il doit rejoindre. C’est simple. Cristiano, je te dis ceci : "Fais le bon choix". Tu sais combien les Italiens t’aiment, mais c’est un sacrifice. Si tu vas à la Juve, c’est pour travailler dur. Ils ne savent pas ce que sont les vacances. Si tu vas à la Juve, tu seras à la prochaine Coupe du monde, pas en tant que mascotte, mais comme protagoniste », déclare Patrice Evra.