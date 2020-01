Mercato - Real Madrid : aller-retour de Reinier en Espagne pour finaliser son transfert

Reinier (17 ans) va devenir un joueur du Real Madrid prochainement. Cependant, si le Brésilien le sera officiellement à partir de ce dimanche 19 janvier, date de son 18e anniversaire, il semblerait que tout soit déjà signé. C’est ce qu’affirme As. Le quotidien espagnol annonce que le joueur a fait un aller-retour express dans la capitale espagnole cette semaine pour finaliser l’opération.



Actuellement avec la Seleçao pour le tournoi de qualification olympique, il avait reçu une autorisation de la Confédération Brésilienne de Football pour se rendre à Madrid. Un voyage cependant démenti par les proches du joueur. As ajoute que Reinier, a passé sa visite médicale au Brésil, et désormais Flamengo et le Real Madrid s’entendent pour communiquer en même temps le transfert de la jeune pépite brésilienne.



Foot Mercato