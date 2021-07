Mercato Rennes : Mbaye Niang de retour en Serie A ?

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Stade Rennais, Mbaye Niang ne va pas s'éterniser dans les rangs du club breton comme cela est déjà connu depuis plusieurs semaines désormais. Il reste désormais à savoir dans quel club rebondira l'attaquant de 26 ans, prêté à Al-Ahli (5 matches, 0 but), en deuxième partie de saison dernière.



Et alors que l'international sénégalais (15 sélections, 4 buts) était récemment associé au FC Porto, il pourrait finalement traverser les Alpes et signer en Serie A. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, des discussions fructueuses ont actuellement lieu entre Rennes et le Venezia FC, promu dans l'élite italienne cette saison, au sujet d'un prêt avec option d'achat de Niang. Selon cette source, un accord est proche d'être conclu entre les deux parties.



Mbaye Niang émet des doutes



Mais de son côté, le principal intéressé n'a pour le moment pas donné son accord et émet des doutes quant à une signature vers cette destination. Le journaliste italien spécialiste du mercato précise que ces doutes ne concernent pas le volet économique. En France, Foot Mercato confirme la tendance Venezia FC mais ajoute que le club transalpin souhaite plutôt un transfert sec pour le joueur qui a déjà connu des expériences en Italie (AC Milan, Genoa, Torino).