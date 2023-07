Mercato : Sadio Mané fait rêver l’Arabie saoudite

L’Arabie Saoudite ne veut pas lâcher Sadio Mané. L’attaquant sénégalais est une cible constante de plusieurs clubs de la Saudi Pro League. Al Nassr de Cristiano Ronaldo fait de lui une priorité pour la saison à venir. Alors que du côté d’Al-Ettifaq, Steven Gerrard rêve d’en faire le capitaine de son futur effectif et pousse énormément pour le convaincre de rejoindre le club saoudien.





Alors que les clubs de la Saudi Pro League animent le mercato estival, le nom de Sadio Mané est associé à plusieurs équipes du pays golfe. Jusqu’à la semaine dernière, des rumeurs faisaient état de l’intérêt d’Al Nassr pour Sadio Mané. On reprend de plus belle cette semaine avec des informations reliant le Ballon d’Or Africain au club de Cristiano Ronaldo. Selon les révélations de ce lundi, Al Nassr discuterait avec l’attaquant sénégalais.



Steven Gerrard qui devrait prendre les commandes du club Al-Ettifaq la saison prochaine souhaiterait ramener dans ses valises un ancien joueur de Liverpool. À en croire les informations de Sports Zone, l'Anglais aimerait que Sadio Mané soit dans son effectif la saison prochaine.



Joueur le mieux payé de la Bundesliga avec 22 millions d’euros, Sadio Mané pourrait triplé son salaire s’il rejoint le club d’Al-Nassr en Saudi Pro League. Selon les informations de la presse allemande, Sadio Mané a donné sa réponse.



L’international sénégalais, malgré la belle proposition, n’a pas accepté de rejoindre Al Nassr et de jouer avec le quintuple Ballon d’or. Le champion d’Afrique 2022 souhaite s’imposer au Bayern la saison prochaine.