Mercato: Une offre de 400M€ pour Karime Benzema

Benzema pourrait décrocher le jackpot des transferts. Selon le quotidien Relevo, KB9 a reçu une proposition d'un contrat de deux ans avec un salaire total de 200 millions d'euros. L'international français touchera ainsi 400 millions d'euros sur deux saisons ! Cerise sur le gâteau, il assumera ensuite également le rôle d'ambassadeur en Arabie saoudite, notamment pour la Coupe du monde 2030. "d'autres lieux". Il bénéficiera aussi de conditions fiscales plus qu’intéressantes puisqu’il serait exempté d’impôts, a ajouté AS ce mardi.



Une offre en or et très difficile à refuser. Le madrilène a toutes les cartes en mains. Reste à savoir si le champion du monde 2018 pourra résister à cette offre. Le média ibérique estime qu’il a un pied en dehors du Real Madrid En fin de contrat en juin 2023, KB9 a une option pour prolonger son contrat d’une année (soit jusqu’en 2024) si bien sûr il le souhaite.