Mercato des "Lions": Edouard Mendy va signer à Chelsea, Mbaye Diagne sur le départ

Annoncé depuis plusieurs semaines en Angleterre, Edouard Mendy va rejoindre Chelsea. Avec les problèmes récurrents du gardien Kepa, l'entraîneur des Blues Frank Lampard cherche un remplaçant à son portier qui a été catastrophique durant la saison dernière. Le gardien basque n'a guère rassuré dans les cages des Blues, lors de l'exercice précédent. Donc, c'est tout naturellement que les recruteurs du club londonien cherchent à régler ce secteur.



C'est dans ce sens que les Anglais se sont renseignés sur le portier Sénégalais. Avec les discussions entamées, l'ancien gardien de Marseille serait d'accord pour rallier Stamford Bridge. Et il est plus attiré par le projet Sportif du club anglais. Les Londoniens avaient précédemment fait une offre de 20 millions d'euros pour le recruter. Aujourd'hui, le club anglais serait prêt à mettre sur la table la somme de 28 millions (bonus compris) pour parvenir à leurs fins et s'offrir le joueur de 28 ans.



La volonté de Frank Lampard est de boucler ce dossier au plus vite, afin que son effectif soit complet dans tous les secteurs pour démarrer la saison prévue ce week-end. Par ailleurs, selon "The Athletic AK", cité par le journal L'AS, les discussions entre les deux parties sont accélérées dans les derniers jours et la venue du gardien du Stade Rennais pourrait être officialisée dans la semaine. Les dirigeants des Blues ont su trouver les mots justes pour convaincre le Sénégalais et le président de Rennes de signer avec eux.



Une bonne affaire pour Rennes qui n'avait déboursé que 4 millions d'euros pour enrôler le Sénégalais en provenance de Reims. Âgé de 28 ans, Edouard Mendy ne cesse de progresser jusqu'à être considéré aujourd'hui comme un des meilleurs à son poste. Avec sa taille, les attaquants de la première League auront de sérieux problèmes pour se défaire de lui.



Turquie: Mbaye Diagne sur le départ



Du côté de la Turquie, Mbaye Diagne est sur la liste des joueurs qui sont sur le départ cet été avec Galatasaray. Malgré la volonté de Fatih Terim de le conserver, le président souhaiterait se séparer de l'attaquant sénégalais, en cas d'offre alléchante. Déjà, auteur de 3 buts en matchs de préparation, l'ancien joueur de Club Bruges devrait à nouveau chercher un autre point de chute. Le club turc qui cherche de l'argent mise sur la vente de l'attaquant de 28 ans pour remplir ses caisses. En provenance de Kasimpaça pour une somme de 12 millions d'euros (soit plus de 7 milliards ), le Sénégalais devra vite trouver un autre club, souligne L'AS.