Mercato: la FIFA interdit à La Spezia de recruter, Grealish d’accord avec Manchester City

La Fifa a prononcé une interdiction de recrutement contre Spezia

La Fifa a prononcé une interdiction de recrutement contre Spezia (15e de Serie A en 2020-2021) à partir de janvier 2022 et pendant quatre mercatos pour "infraction aux règles régissant le transfert international des mineurs". Le club ne pourra donc pas recruter avant l'hiver 2024. Un coup dur pour Thiago Motta, nommé entraîneur au début de l'été. Le club a décidé de faire appel.



Arsenal prêt à offrir 47 millions à Chelsea pour Tammy Abraham

Selon le Daily Mail, Arsenal serait prêt à faire une offre de 47 millions d'euros pour l'attaquant de Chelsea, Tammy Abraham. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, l'attaquant de 24 ans a vu son temps de jeu se réduire. Chelsea souhaite le vendre et selon le média Britannique, Arsenal, qui ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine, fait partie des équipes intéréssés comme Tottenham, West Ham et Leicester.



Grealish d'accord avec Manchester City

Selon The Athletic, Manchester City se prépare à payer la clause libératoire pour acheter Jack Grealish (Aston Villa). L'ailier international anglais serait d'accord sur les termes de son contrat avec les Citizens qui visent toujours Harry Kane. L'attaquant serait toujours une priorité de recrutement de Pep Guardiola.



RMC Sport