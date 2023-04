Mercato: le Barça discute avec ses sponsors pour rendre possible le retour de Messi

Sifflé en amont et pendant la rencontre face à l'OL dimanche soir au Parc des Princes lors de la défaite du PSG (0-1), Lionel Messi ne semble plus être en odeur de sainteté dans la capitale. Son arrivée en grande pompe à Paris à l'été 2021 semble bien loin, tandis qu'au fur et à mesure des semaines, l'Argentin est la cible des critiques des supporters.



Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, le septuple Ballon d'or est "en discussions" avec les champions de France, dixit Christophe Galtier, pour une prolongation de son bail. Mais un autre prétendant, et pas des moindres, est également sur le coup : le FC Barcelone.



Le Barça tente de trouver la bonne formule financière pour faire revenir Messi



Vendredi dernier, le vice-président du club blaugrana, Rafa Yuste, a confirmé publiquement qu'un retour de Messi en Catalogne était bel et bien envisagé l'été prochain. "J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis (...) Quand on est amoureux de quelqu'un, on perd le contact, mais on veut rester amoureux. Et je pense que Leo est également amoureux du Barça et de la ville de Barcelone. Je pense que le destin rendra les choses possibles. Voyons si nous pourrons avoir à nouveau Leo à Barcelone."



Reste désormais à rendre l'opération envisageable. Ce lundi, plusieurs quotidiens catalans évoquent des pourparlers entre le board du Barça avec ses sponsors et partenaires pour rapatrier "la Pulga" dans le club où il a construit sa légende.



L'idée est claire: avoir une aide économique suffisante pour répondre aux exigences salariales du joueur de 35 ans, afin de lui présenter une offre bien structurée et ne mettant pas en péril les finances catalanes. Une clause sur un gros pourcentage des revenus commerciaux qu'il est susceptible de générer pourrait ainsi être incluse dans son contrat, l'objectif étant de rester au maximum dans les clous du fair-play financier de la Liga.



"Il reste deux mois pendant lesquels nous devons travailler, en particulier Mateu (Alemany) et Jordi (Cruyff), pour présenter d'abord notre plan de faisabilité à Javier Tebas, le président de la Liga", avait expliqué Rafa Yuste en fin de semaine dernière. Ensuite, si les conditions sont remplies (...), on exposerait la possibilité de l'accueillir."