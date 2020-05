Mercato: le PSG a une occasion à saisir avec Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli, pourrait bien faire parler de lui au cours du mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly a vécu une saison noire. Tout a commencé par un but contre son camp lors d’un match fou entre le Napoli et la Juventus (4-3), dès la deuxième journée de Serie A.... Et ça ne s’est pas arrangé. A l’image de son équipe, Koulibaly a enchaîné les désillusions et les blessures, ne disputant au final que 21 rencontres toutes compétitions confondues. Un départ a ainsi commencé à être évoqué en Italie, avec Leonardo qui aimerait attirer le sénégalais au Paris saint-Germain, même si selon nos informations la priorité est désormais à une prolongation de Thiago Silva.



Ce lundi, la Gazzetta dello sport fait un point sur la situation de Kalidou Koulibaly. D’après les informations du quotidien italien, les prestations décevantes du défenseur cette saison ont poussé Aurelio de Laurentiis à sérieusement envisager une vente. la paire formée par Kostas Manolas et Koulibaly a montré ses failles et c’est ce dernier qui pourrait être sacrifié. Reste à savoir si, avec les répercussions de la crise du Covid19 sur l’économie du football, un club réussira à faire une offre capable de convaincre le Napoli.