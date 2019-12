MercatoHivernal - Le Real Madrid propose Isco à Chelsea

Chelsea pourrait frapper très fort sur le marché des transferts. Le club anglais, qui était interdit de recrutement depuis mai dernier, pourra finalement faire ses achats lors du mercato hivernal. Et alors que la piste Jadon Sancho semble être en bonne voie, une autre rumeur vient prendre place dans le secteur offensif des Blues. En effet, comme le rapporte le Mirror, le Real Madrid serait prêt à proposer un de ses joueurs pour permettre aux Merengues d’en recruter un autre.



Isco (27 ans) a disputé 10 rencontres de Liga cette saison. Il pourrait alors découvrir l’Angleterre et son championnat puisque son club souhaiterait libérer une place dans son milieu de terrain afin de recruter un certain Christian Eriksen (27 ans) qui évolue à Tottenham. L’actuel quatrième de Premier League ne serait pas contre étudier cette piste menant à l’Espagnol contre un montant d’environ 50 millions d’euros.



Foot Mercato