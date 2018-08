Merkel s'engage à aider les jeunes nigérians

La chancelière allemande, Angela Merkel, en visite au Nigeria a plaidé pour que son pays offre davantage de voies de migration légales aux citoyens nigérians.



Mme Merkel est au Nigeria pour la dernière étape de sa tournée en Afrique de l'Ouest, qui l'a déjà conduite au Sénégal et au Ghana.



Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Muhammadu Buhari dans la capitale nigériane, Abuja.



Mme Merkel a également déclaré qu'elle souhaitait augmenter le nombre de Nigérians qui étudient en Allemagne.

Elle a ajouté que l'Allemagne ferait davantage pour partager son expertise en matière de formation technique et professionnelle avec le Nigéria.



Mme Merkel et le président Buhari ont déclaré que la traite des êtres humains et la migration illégale ne pouvaient être combattues que si des opportunités économiques étaient offertes aux jeunes.



On estime actuellement à 30 000 le nombre de Nigérians vivant illégalement en Allemagne.



Mme Merkel a déclaré qu'elle souhaitait également approfondir les liens économiques avec le Nigeria au-delà du secteur industriel.



Les deux dirigeants ont signé des accords dans les domaines de l'agriculture et de la production automobile, notamment en acceptant de fournir des crédits aux agriculteurs.



Mme Merkel est le deuxième dirigeant occidental à se rendre au Nigeria cette semaine.



La Premier ministre britannique, Theresa May, s'est également rendue à Abuja et à Lagos mercredi.