Mes Ousseynou Gaye et Ousmane Seye se disputent à la barre

« La ville de Dakar affirme solennellement, qu’elle n’a pas subi de préjudice. A cet effet, comment peut-elle se porter partie civile. Les questions posées tout au long de ce procès, tendent à disculper les prévenus et annuler la procédure ». C’est ce qu’a plaidé Ousmane Seye.



Mais là où Me Seye a frappé et cogné les avocats de la ville de Dakar, c’est quand il dit, « la ville de Dakar est de connivence avec les prévenus ». Ces paroles prononcées, Me Ousseynou Gaye se lève de son siège, prend la parole sans autorisation du juge et réplique. s’en suivit un échange entre les deux hommes.



Mais le juge Demba Kandji tranche. « Me Gaye, restez calme. Vous aurez la parole. Il faut subir les coups. Moi-même, j’en encaisse», a-t-il plaisanté avant que Me Ousseynou Gaye ne s'exécute. Mais il bouillonne de colère à la suite de ces accusations jugées « fallacieuses ».



Par contre, Me Ousmane Seye n’en a pas fini. Monté sur ses chevaux de guerre, il balance à nouveau. « C’est un précédent dangereux. Un bouleversement des règles de la procédure. Nous vous demandons de ne pas accepter la constitution de partie civile de la ville de Dakar », va-t-il conclure/