Message à la Nation : Babacar Gaye alerte sur les dispositions prises par Macky pour mater l'opposition

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais Babacar Gaye dit regretter d’avoir raté les buts du Real de Madrid, à cause du discours du chef de l’Etat Macky Sall à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance.



« J’ai regretté d’avoir raté les buts du Real de Madrid », a-t-il dit., avant d'enchaîner : « le président Macky Sall a sorti un texte où il évoque la liberté au moment où l’essentiel de son opposition et soit en prison soit en exilé. Il estime que ce pays doit redoubler d’efforts en matière de sécurité. Et c’est dans ce sens qu’il annonce l’équipement des forces de sécurité, pour recruter autant de gendarmes et policiers », a déclaré M. Gaye. Cette initiative souligne-t-il serait une aubaine si toutefois elle rentre dans le cadre de la sécurité du pays.



Babacar Gaye reste d’avis que le président utilise l’armée pour mater son opposition parce qu’il compte détourner les suffrages des Sénégalais.