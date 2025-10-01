Message adressé à Ngoné Saliou Diop (Par Baboye Dia Coordinateur Pastef Aouré)

Je tiens à m’adresser singulièrement à vous, Ngoné Saliou Diop. Vous avez dépassé les limites en tenant des propos injurieux envers toute la communauté haalpulaar.



Je suis membre à 100 % du Pastef, mais je ne saurais jamais cautionner de tels discours. Je condamne fermement vos propos inadmissibles et inacceptables. Vous pouvez critiquer le président Macky Sall et l’attaquer politiquement, mais jamais vous n’avez le droit d’insulter et de stigmatiser toute une communauté.



Comment pouvez-vous traiter tous les Peuls de “Badola” à cause d’un différend politique ? Cela est injuste, dangereux et irrespectueux.



Nous demandons une enquête immédiate sur ce comportement, et des sanctions appropriées si nécessaire. Nous exigeons également des excuses publiques, sans délai, à l’endroit de la communauté haalpulaar et de tous ceux qui ont été offensés.



Nous rappelons que l’opposition politique se mène avec des arguments et des idées, jamais avec des attaques contre une communauté toute entière.



Le respect mutuel et la cohésion sociale doivent rester les fondements de notre débat démocratique.



Baboye Dia

Coordinateur Pastef Aouré