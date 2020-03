Message de Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale

La Journée mondiale de l’Eau sera célébrée le dimanche 22 mars 2020 sous le thème de « L’eau et le changement climatique ». Un thème de grande actualité car l'eau est au cœur des enjeux actuels et futurs pour l'atténuation des effets et la résilience face à ce phénomène. Avec un climat changeant et ses conséquences négatives sur la disponibilité de l’eau et la sécurité alimentaire, la communauté internationale doit se mobiliser pour que le développement humain ne soit pas compromis.



La célébration de la Journée mondiale de l’eau de cette année, survient dans un contexte particulier avec la propagation du coronavirus (COVID-19). Nous exprimons notre compassion et notre solidarité à tous ceux qui souffrent à travers le monde à cause de cette situation inédite. On a l’habitude de dire que l’eau est vitale pour la santé et donc pour la vie.



Ce qui se passe actuellement avec le COVID-19 l’illustre et le confirme parfaitement. Sans eau disponible en qualité et quantité suffisante, il sera impossible de faire face à cette grande menace universelle. La riposte passe par des mesures d’hygiène et un changement de comportement. Il s’agit essentiellement de gestes barrières dont l’un des plus recommandés est de se laver les mains avec du savon. Sans eau ce n’est pas possible.



Cette situation interpelle tous les acteurs engagés dans la lutte pour l’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, notamment les décideurs qui doivent placer cette question au cœur de l’agenda politique international. Le 9ème Forum mondial de l’eau qui aura lieu à Dakar, du 22 au 27 mars 2021, sous le thème de la « Sécurité de l’Eau pour la Paix et le Développement » permettra de donner des réponses concrètes aux défis de l’eau, avec de grandes innovations comme les échanges multi-acteurs, le Sommet des Chefs d’Etat et des Institutions internationales, l’Initiative Dakar 2021 pour la labélisation de projets innovants, etc.



Le Forum offrira donc une plateforme unique à la communauté mondiale de l’eau ( Gouvernements, secteur privé, société civile, universitaires, jeunes, femmes, et toutes autres parties prenantes) pour dégager les voies et moyens en vue d’atteindre les objectifs de développement durable en 2030.



Je vous invite à vous impliquer dés à présent dans le processus préparatoire et rendez vous dans un an à Dakar, capitale mondiale de l’eau, pour un Forum qui s’annonce d’ores et déjà historique.