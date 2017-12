Messi Christmas au Bernabeu

Une passe décisive, un but. Une statistique digne d'un Messi dans un Clasico d'avant veille de Noël qui a tourné au vinaigre pour les Madrilènes battus 3-0 à Bernabeu.



Sans forcément être flamboyant, le buteur argentin a assuré l'essentiel et permis à son équipe de prendre 14 points d'avance sur son adversaire du jour.



Et pourtant le Real Madrid avait bien débuté la rencontre en maîtrisant les Catalans en première période. Malheureusement pour eux, leur temps fort n'a pas engendré de but. Et en deuxième période, quand le vent a tourné, Lionel Messi et les siens n'ont eu aucune pitié. Le réalisme de Luis Suarez et le talent de l'Argentin ont fait le reste. Le Barça reste invaIncu en Liga cette saison et se dirige tranquillement vers un sacre.