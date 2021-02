Messi s'éloigne encore un peu plus du Barça

Lionel Messi fait l'actualité. À l'instar de Sergio Ramos, l'international argentin sera en fin de contrat l'été prochain. Il est donc libre, depuis le 1er janvier, de discuter avec n'importe quel club et de s'engager avec lui afin de s'y rendre libre en juillet prochain. Une aubaine pour certains mastodontes du Vieux Continent. Manchester City et le Paris Saint-Germain semblent être les deux seuls clubs capables de convaincre le natif de Rosario de quitter le Barça.



Car là est toute la question. La Pulga partira-t-elle de son club de toujours ? Plus le temps avance, plus le suspens est insoutenable en Catalogne. Ce dimanche, El Mundo révélait que lors de sa dernière prolongation, l'Argentin s'était engagé à rester au club contre un demi-milliard d'euros. Des chiffres rapidement démentis par les Blaugranas, mais cette fuite, en période électorale, a été largement mal perçue par à peu près tout le monde.



Messi n'a pas du tout aimé

Par le joueur notamment. Messi n'aime pas vraiment que les détails financiers de ses contrats fuitent dans la presse, surtout lorsqu'il s'agit de chiffres absolument mirobolants. Ainsi, selon les informations de Marca cette fuite éloignerait encore un peu plus le génie argentin d'une prolongation chez les Catalans. Une fuite provenant du club ou d'un des proches de l'écurie barcelonaise aurait passablement énervé le capitaine du Barça.



Pour le conserver, le FC Barcelone devra le convaincre dans un premier temps sportivement alors que Ronald Koeman relève bien la barre ces derniers temps (le FC Barcelone est second de Liga et toujours engagé en Ligue des Champions où il affrontera le Paris SG). Mais, en attendant, Pep Guardiola à Manchester City et Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, restent bien évidemment à l'affût pour essayer de faire le coup du siècle.