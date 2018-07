Mesut Ozil accuse la Fédération allemande de racisme et arrête sa carrière internationale

Le Champion du Monde 2014 a annoncé qu’il ne jouerait plus sous les couleurs de l’Allemagne. C’est par le biais d’un long communiqué en 3 parties que Mesut Özil a fait part de sa décision.

Après avoir expliqué sa photo avec le président turc Erdogan, il a annoncé sa retraite internationale.



«Le traitement que j'ai reçu de la part de la fédération ne me donne plus envie de porter le maillot allemand. Je ne jouerai plus tant que j'aurai ce sentiment de racisme et de manque de respect », a-t-il écrit dans un long communiqué publié sur son compte Twitter.