Météo : Alerte à un vent fort sur toute la côte sénégalaise jusqu’à mercredi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM) a lancé une alerte à un vent fort sur toute la côte sénégalaise pour la période allant de lundi à 15h à mercredi, à 06h du matin.



Elle indique que des « vents momentanément forts de secteur nord à nord-ouest pouvant dépasser 40 km/h’’ sont prévus sur la Grande Côte entre lundi à 15 heures et mardi à 09 heures ».



Sur Dakar, la Petite Côte et la Casamance, cet épisode est prévu de lundi à 15 heures à mercredi à 06h du matin.