Météo : Chaleur et poussière, les prévisions de l’Anacim pour les prochains jours

Les prochaines soixante-douze heures seront dominées par un temps chaud et l’arrivée d’un nuage de poussière qui va commencer par recouvrir le nord du pays, avant de gagner le reste du territoire.



‘’Le temps chaud se maintiendra à l’intérieur du territoire au cours des prochaines soixante-douze heures. Cependant, sur le long du littoral, la chaleur sera moins soutenue’’, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



En conséquence de cette persistance de la canicule, ‘’la fraîcheur nocturne et matinale sera moins marquée sur le long de la côte, à partir de la journée de vendredi’’, indique un bulletin de l’ANACIM.



Les prévisionnistes annoncent que les visibilités seront ‘’affectées par une suspension de poussière dans le nord’’ du pays. Ce nuage de poussière ‘’se généralisera sur l’ensemble du [territoire sénégalais] dans la journée de samedi’’, ajoutent-ils.



Durant les prochaines quarante-huit heures, le ciel sera ensoleillé, voire passagèrement nuageux, dans toutes les régions du pays.



‘’En fin d’échéance par contre, un ciel dégagé prédominera sur le pays, à l’exception de la zone sud-est où des nuages défileront par moments’’, annonce l’ANACIM.



Les vents auront une intensité faible, voire modérée.