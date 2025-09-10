Météo : De nouvelles pluies attendues ce 10 septembre dans plusieurs régions du Sénégal

Après les averses matinales enregistrées à Dakar et Thiès, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce de nouvelles pluies, parfois accompagnées d’orages, dans de larges zones du pays ce mercredi 10 septembre.
Les régions du Sud et de l’Est seront particulièrement concernées. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Tambacounda devraient connaître des précipitations soutenues au cours de l’après-midi. Le Centre du pays n’est pas épargné, avec des pluies prévues sur Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Dans le Nord, Linguère est également placé sous vigilance.
Selon l’ANACIM, des pluies éparses persisteront par endroits sur la zone ouest, notamment Dakar, Thiès et Mbour. Ces précipitations s’inscrivent dans la continuité d’une séquence marquée par des épisodes pluvieux réguliers depuis le début du mois de septembre.
Les services de la météorologie appellent les populations à la prudence.
