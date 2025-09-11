Météo : Orages et pluies annoncés sur plusieurs régions ce 11 septembre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un temps instable sur une grande partie du territoire sénégalais cet après-midi et dans la soirée. Selon son bulletin, « des orages et pluies seront notés sur le sud, notamment à Cap-Skirring, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, mais aussi dans le centre à Mbour, Kaolack, Fatick et Kaffrine. À l’est, les précipitations toucheront Kédougou et Tambacounda ».La météo prévient également que « plus tard, des pluies faibles à modérées intéresseront les régions de Dakar, Thiès et Diourbel ». Le reste du pays connaîtra une alternance d’éclaircies et de passages nuageux.Les autorités météorologiques appellent les populations à la vigilance.