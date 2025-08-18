Météo : Orages et pluies attendus ce soir sur plusieurs régions du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des orages et pluies d’intensités variables ce lundi soir, entre 18 heures et minuit, sur une large partie du territoire sénégalais.



Selon le bulletin parvenu à PressAfrik, les précipitations concerneront notamment Kaolack, Nioro, Fatick, Kaffrine, Mbour, Diourbel, Tambacounda, Matam et Bakel. Dans les régions du Sud, à savoir Cap-Skirring, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou. « Les pluies avec orages persisteront jusqu’en fin de période », précise la note.



Toutefois « Dakar et Louga devraient connaître seulement de faibles pluies localisées en fin de soirée, tandis que dans le reste du Nord, notamment à Saint-Louis et Podor, le ciel restera nuageux par moments ».



L’Anacim invite par ailleurs la population à redoubler de vigilance. Elle recommande d’éviter de rester sous les arbres ou poteaux électriques durant les orages et appelle les automobilistes à « faire preuve de prudence sur les routes, en raison des risques de visibilité réduite. »