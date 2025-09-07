Météo : Orages et pluies attendus dans certaines régions du pays ce dimanche

Dans son bulletin de ce dimanche 7 septembre, l’ANACIM annonce des orages et des pluies qui toucheront certaines parties du pays dans la journée, principalement jusqu’à 12h. En effet, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus à Saint-Louis, Podor, Linguère et Louga, précise dans l'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.



Les localités de Diourbel, Thiès, Cap-Skirring, Ziguinchor et Sédhiou pourraient également être concernées par des épisodes pluvieux. Le ciel sera nuageux avec de faibles probabilités de pluie sur Dakar, Mbour, Fatick et Kaolack, ajoute l’Anacim.