PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Météo : Orages et pluies attendus dans certaines régions du pays ce dimanche
Dans son bulletin de ce dimanche 7 septembre, l’ANACIM annonce des orages et des pluies qui toucheront certaines parties du pays dans la journée, principalement jusqu’à 12h. En effet, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus à Saint-Louis, Podor, Linguère et Louga, précise dans l'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.

Les localités de Diourbel, Thiès, Cap-Skirring, Ziguinchor et Sédhiou pourraient également être concernées par des épisodes pluvieux. Le ciel sera nuageux avec de faibles probabilités de pluie sur Dakar, Mbour, Fatick et Kaolack, ajoute l’Anacim.
Bacary Badji

Dimanche 7 Septembre 2025 - 12:04


