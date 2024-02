Météo : Prévision de poussière sur les régions Centre et Nord du Sénégal, par l’Anacim

Selon les informations de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), de la poussière est attendue ce mardi dans les régions Centre et Nord du Sénégal. Le bulletin de l'Anacim précise que les conditions météorologiques au cours des prochaines 24 heures seront caractérisées par un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays.



Cependant, une attention particulière est requise dans les régions Centre et Nord en raison de la présence de poussière, pouvant affecter les visibilités, principalement dans les localités Nord et Centre-Ouest.



Il est recommandé aux personnes âgées et à celles vivant avec des maladies respiratoires dans ces régions de prendre des précautions pour minimiser les risques liés à ces conditions atmosphériques. Ce, en portant des masques. Ces derniers jours, plusieurs régions du Sénégal, notamment la capitale Dakar, ont connu une couverture de poussière.