Météo : des orages et pluies attendus sur plusieurs régions du Sénégal

Les prévisions publiées ce 27 août 2025 et valides jusqu’au 28 août à 00 h, une instabilité persiste sur plusieurs zones du territoire. Dans le Sud et le Centre, des orages accompagnés de pluies modérées sont attendus sur Kédougou, Tambacounda, Kolda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Louga et Linguère.



Sur le littoral, des pluies faibles à modérées sont prévues à Ziguinchor, Cap-Skirring, Fatick, Mbour et Thiès. À Dakar, des nuages denses pourraient occasionner de fines pluies.



Les services météorologiques signalent également que des « activités pluvio-orageuses » sont possibles tard dans la nuit dans les zones de l’Est, notamment à Bakel et Matam, ainsi qu’au Nord, vers Podor et Linguère.



Concernant l’origine de ces perturbations, les prévisionnistes rappellent que « dans les régions tropicales, les vents dominants à grande échelle se déplacent d’Est en Ouest ». La conséquence est que « la plupart des systèmes pluvieux organisés naissent à l’Est, notamment au Mali, en Guinée, en Mauritanie ou dans l’Est du Sénégal, avant de traverser le pays ».

