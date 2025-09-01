Réseau social
Météo du 1er septembre : de nouvelles pluies attendues sur une grande partie du pays
Les prévisions météorologiques annoncent « la poursuite des pluies sur plusieurs régions du Sénégal dans la nuit du 1er au 2 septembre. » Selon les informations de PressAfrik, des précipitations ont déjà été enregistrées ce lundi à Louga, Saint-Louis et Podor, conformément aux prévisions établies.
 
Ces pluies devraient persister dans le Nord, touchant Louga, Saint-Louis, Podor et Linguère. Mais le phénomène concernera aussi d’autres zones du territoire, avec des orages et des averses attendus à Thiès, Mbour, Dakar, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Cap-Skirring et Kédougou.
 
Ndeye Fatou Touré

Lundi 1 Septembre 2025 - 19:30


