Météo du 1er septembre : de nouvelles pluies attendues sur une grande partie du pays

Les prévisions météorologiques annoncent « la poursuite des pluies sur plusieurs régions du Sénégal dans la nuit du 1er au 2 septembre. » Selon les informations de PressAfrik, des précipitations ont déjà été enregistrées ce lundi à Louga, Saint-Louis et Podor, conformément aux prévisions établies.



Ces pluies devraient persister dans le Nord, touchant Louga, Saint-Louis, Podor et Linguère. Mais le phénomène concernera aussi d’autres zones du territoire, avec des orages et des averses attendus à Thiès, Mbour, Dakar, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Cap-Skirring et Kédougou.

