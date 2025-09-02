Météo du 2 septembre : pluies et orages attendus sur une grande partie du pays

Les prévisions météorologiques annoncent pour la nuit du 2 au 3 septembre des pluies accompagnées d’orages sur plusieurs régions du Sénégal. « Dans le Sud, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou seront particulièrement arrosées. Au Centre, des averses sont attendues à Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick, tandis que l’Est sera touché à Matam, Tambacounda et Kédougou. »
D’après les informations parvenues à PressAfrik, la vigilance est surtout de mise dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Louga et Thiès, où les services de météorologie appellent à la prudence face aux risques liés aux précipitations et aux vents parfois violents.
Ces prévisions s’inscrivent dans la continuité d’une saison pluvieuse active, marquée ces derniers jours par des orages et des inondations dans plusieurs localités du pays.
