Météo : jusqu’à 40°C à l’intérieur du pays entre mercredi et jeudi

Le bulletin météo publié ce 19 novembre annonce un temps « passagèrement nuageux » sur une large partie du territoire sénégalais entre mercredi 12 heures et jeudi à la même heure. Selon les prévisionnistes, la couverture nuageuse sera particulièrement marquée au Nord, notamment à Saint-Louis, Matam et Podor, mais aussi dans le Centre avec Louga, Dakar, Thiès et Linguère. Ailleurs, les conditions resteront « ensoleillées à dégagées ».Les températures maximales demeureront élevées à l’intérieur du pays, où le thermomètre oscillera entre « 38°C et 40°C ». Les régions proches du littoral continueront de bénéficier d’une chaleur plus modérée, atténuée par l’influence maritime.La nuit et la matinée seront caractérisées par une « légère fraîcheur » dans le Nord-Ouest, contrastant avec les fortes chaleurs prévues en journée. Les vents souffleront du secteur Est à Nord-Est avec une intensité qualifiée de « faible à modérée ».Les services météo appellent enfin à la prudence. Ils recommandent de « boire beaucoup d’eau » et d’« éviter les longues expositions au soleil entre 12 h et 16 h », des consignes essentielles alors que les pics de chaleur persistent dans plusieurs zones du pays.