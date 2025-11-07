Météo : jusqu’à 40°C dans le Nord et le Centre, faibles pluies prévues au Sud-Est

Le temps restera largement ensoleillé et chaud sur la majeure partie du territoire national, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour la période allant du 7 novembre à 12h au 8 novembre à 12h.En soirée et durant la nuit, des nuages denses progresseront vers le Sud-Est, pouvant entraîner de faibles pluies dans la région de Kédougou et ses environs. Le reste du pays conservera un temps sec et dégagé.La chaleur demeurera marquée à l’intérieur du pays, notamment dans le Nord et le Centre, où les températures maximales pourraient atteindre jusqu’à 40°C. Les vents souffleront d’Est à Sud sur l’ensemble du territoire, avec une intensité faible à modérée.Les services météorologiques recommandent de boire beaucoup d’eau et d’éviter les longues expositions au soleil entre 12h et 16h, période où la chaleur sera la plus intense.