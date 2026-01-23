Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du dimanche 25 au lundi 26 janvier 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’une houle dangereuse dans le secteur nord à nord-ouest pouvant atteindre 2,5 mètres de hauteur va toucher le Sénégal, du dimanche 25 janvier à 18 heures jusqu’au lundi 26 janvier à 18 heures. Celle-ci touchera la Grande Côte, Dakar et à 80 km au large de la Petite Côte.
Caractérisé par des fortes vagues et des courants forts, ce phénomène «pourrait occasionner des accidents en mer», prévient l’ANACIM, qui recommande «d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes» des autorités compétentes.
Caractérisé par des fortes vagues et des courants forts, ce phénomène «pourrait occasionner des accidents en mer», prévient l’ANACIM, qui recommande «d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes» des autorités compétentes.
Autres articles
-
Paris : Christian Valantin, ancien directeur de cabinet du Président Senghor, décède à l’âge de 96 ans
-
Lutte contre le narcotrafic : 10 kg de chanvre indien saisie à la frontière malienne
-
🛑Urgent _ les étudiants de l'UCAD prennent la parole en direct...
-
Affaire des téléphones au Pavillon spécial : les aveux de Farba Ngom
-
Ouakam : un véhicule ravagé par les flammes ce vendredi matin