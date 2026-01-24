Malaise avant la finale de la CAN : Ousseynou Niang révèle ce qui s’est réellement passé

Quelques jours après le sacre historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, Ousseynou Niang a repris le chemin des entraînements avec son club, l’Union Saint-Gilloise. Le joueur sénégalais est revenu sur l’épisode inquiétant survenu lors de l’échauffement de la finale face au Maroc (1-0), un moment qui avait suscité de vives interrogations.



À quelques minutes du coup d’envoi, l’ailier des « Lions » s’était soudainement effondré sur la pelouse. Rapidement pris en charge par le staff médical et ses coéquipiers, il avait été conduit aux vestiaires, laissant planer le doute sur sa participation à la rencontre et sur son état de santé.



Dans une vidéo publiée après son retour en club, Ousseynou Niang a levé le voile sur ce malaise.



«Avant l'échauffement, j'ai senti quelque chose de bizarre, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai commencé à courir deux, trois minutes et, après, j'ai senti quelque chose de bizarre. Une sorte de crise. C'est arrivé aussi à Krépin Diatta, qui faisait aussi des crises, puis Pape Matar Sarr. On est partis tous les trois à l'hôpital», a-t-il expliqué.



C’est depuis son lit d’hôpital que le joueur a appris le sacre de ses coéquipiers. «J'ai appris que j'étais devenu champion d'Afrique à l'hôpital», a-t-il confié.



Malgré cette épreuve inattendue, Ousseynou Niang préfère retenir l’exploit collectif réalisé par l’équipe nationale. Il souligne la solidarité, l’esprit d’équipe et la force mentale qui ont porté les « Lions » tout au long de la compétition. Désormais rétabli, l’ailier assure aller bien et se projette pleinement sur la suite de la saison avec son club, marqué à jamais par cet épisode aussi surprenant que mémorable.

