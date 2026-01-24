UGB : les étudiants décrètent 24 heures de cessation des activités pédagogiques

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété 24 heures de cessation de toutes les activités pédagogiques ainsi que 24 heures de journées sans tickets, non renouvelables, à titre d’alerte. Elle exige, par ailleurs, une rencontre urgente avec l’autorité compétente.
Dans un communiqué rendu public le 23 janvier, la CESL dénonce un « manque de considération » et une « inertie prolongée » des autorités face aux préoccupations des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.
La structure représentative des étudiants rappelle qu’à la suite de la dernière crise universitaire, plusieurs difficultés majeures avaient été exposées aux autorités compétentes, lesquelles avaient alors pris des engagements.
Cependant, dans le cadre du suivi de sa plateforme revendicative, la CESL constate avec une « profonde préoccupation l'absence de réponses. D’après elle, « aucun cadre d'échange effectif à ce jour, n’a permis d'apporter des éclaircissements sur les solutions attendues ».
La Coordination avertit que si les autorités continuent de « lambiner » sur les questions soulevées, elle se réserve le droit de durcir le mouvement, affirmant qu’elle n’hésitera pas à user de tous les moyens de lutte syndicale pour rétablir les étudiants dans leurs droits.
La CESL réaffirme enfin son engagement et sa disponibilité à défendre la cause estudiantine.
Dans un communiqué rendu public le 23 janvier, la CESL dénonce un « manque de considération » et une « inertie prolongée » des autorités face aux préoccupations des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.
La structure représentative des étudiants rappelle qu’à la suite de la dernière crise universitaire, plusieurs difficultés majeures avaient été exposées aux autorités compétentes, lesquelles avaient alors pris des engagements.
Cependant, dans le cadre du suivi de sa plateforme revendicative, la CESL constate avec une « profonde préoccupation l'absence de réponses. D’après elle, « aucun cadre d'échange effectif à ce jour, n’a permis d'apporter des éclaircissements sur les solutions attendues ».
La Coordination avertit que si les autorités continuent de « lambiner » sur les questions soulevées, elle se réserve le droit de durcir le mouvement, affirmant qu’elle n’hésitera pas à user de tous les moyens de lutte syndicale pour rétablir les étudiants dans leurs droits.
La CESL réaffirme enfin son engagement et sa disponibilité à défendre la cause estudiantine.
Autres articles
-
Mœurs, drogue et réseaux sociaux : le tribunal de Pikine-Guédiawaye tranche l’affaire « Bineta mécanicienne »
-
Sicap Mbao : Tentative de vol avec violence sur une femme enceinte, deux individus interpellés
-
Dakar : la réunion de commandement du ministre de l’Intérieur et les nouvelles instructions pour l’espace public
-
Propos blessants : L’Université Internationale de Casablanca présente ses excuses et écarte l’enseignante mise en cause
-
Le mérite sélectif : quand le palais change trop lentement, de pratiques (Par Ibrahima Sané PhD, journaliste)