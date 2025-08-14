Météo : poursuites des pluies du Sud au Nord-Est et baisse des températures

Selon l’ANACIM, les pluies se maintiendront cet après-midi et se poursuivront jusqu’à demain matin dans les régions du Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), avant de remonter progressivement vers le Centre (Koungheul, Kaffrine, Nioro et Linguère) ainsi que vers le Nord-Est (Podor et Matam).

Sur le reste du pays, le ciel restera nuageux à couvert, avec de faibles précipitations par endroits.

En raison de cette forte couverture nuageuse, les températures connaîtront une baisse sensible sur la quasi-totalité du territoire, précise l’Agence.

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié ce jeudi ses prévisions pour l’après-midi et la nuit à venir.