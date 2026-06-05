Méthodes de travail : le gouvernement appelé à basculer d’une logique d’activités à une logique de résultats

En marge du Conseil des ministres tenu ce vendredi 5 juin 2026, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a souligné les attentes des citoyens en matière de résultats concrets : davantage d’emplois et d’opportunités économiques, un meilleur accès aux services essentiels, une administration plus performante et une amélioration tangible de leurs conditions de vie.



Il a présenté une communication intitulée : « La nouvelle méthode de conduite et de coordination de l’action gouvernementale de transformation, d’efficience opérationnelle et de résultats ».



Méthodes de travail



Dans le cadre de l’accélération de l’action gouvernementale, le Premier ministre a annoncé un nouveau cap dans le pilotage central. La Primature fonctionnera désormais sous le mode principal de l’interministérialité active et quotidienne, avec une priorité accordée à la gestion harmonieuse des interfaces institutionnelles.



Pour M. Lo, le changement de méthode exige le passage :



- d’une logique centrée sur les procédures à une logique orientée vers la résolution des problèmes ;

- d’une logique d’activités à une logique de résultats ;

- d’une logique sectorielle à une logique systémique ;

- d’une logique de cloisonnement à une logique de coopération.



Dans cette optique, chaque projet engagé devra contribuer aux priorités nationales, chaque réforme aboutir à des améliorations mesurables et chaque ressource publique mobilisée produire le maximum de valeur pour les citoyens. Le gouvernement veillera à l’alignement de toutes ses actions sur les priorités nationales, et les arbitrages budgétaires seront cohérents avec les objectifs de transformation.



Le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence d’élaborer un Code d’éthique et de déontologie des agents de l’administration publique. Il a également souligné la nécessité d’aligner toutes les politiques publiques sur l’Agenda Sénégal 2050, de renforcer les capacités de pilotage et d’organisation des ministères, d’améliorer la performance administrative, de développer une culture de gestion des risques et de renforcer la cybersécurité.