Metz : Lamine Guèye annonce son départ

Après une saison plutôt décevante, Lamine Gueye quitte le FC Metz. À 25 ans et à un an de la fin de son contrat, le Sénégalais donne un autre tournant à sa carrière.



« Peuple grenat notre chemin ensemble s’arrête aujourd’hui. On a vécu de très beaux moments ensemble comme cette montée, d’autres plus compliqués mais ce maillot grenat restera à jamais dans ma mémoire. Merci à tous les joueurs que j’ai pu côtoyer, les différents staffs, l’ensemble des personnes qui travaillent chaque jour pour nous faciliter et bien sûr à vous les supporters », a-t-il avancé.





Arrivé sur les bords de la Moselle en 2020 en provenance de Pau, le joueur formé à Génération Foot ne s’est jamais réellement imposé. Après trois saisons et plus de soixante-dix matchs sous le maillot Grenat, Lamine Gueye quitte le club français sans préciser sa prochaine destination.