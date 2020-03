Meurtre à Thiès : Assane Guèye a passé sa première nuit en prison

Le présumé meurtrier de Marième Diagna, Assane Guèye, a été placé jeudi sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Thiès, ville située à 70 km de l’est de Dakar. Ce, pour « assassinat, détention illégale d’arme, coups et blessures volontaires ».



Le Procureur du Tribunal de Grande instance de Thiès a confié le dossier au Doyen des juges de la même juridiction pour une enquête approfondie du meurtre de la jeune femme mariée, Marième Diagne.



Le magistrat instructeur aura désormais la charge d’auditionner au fond, le présumé meurtrier, les plaignants et la trentaine de témoins, avant d’établir son ordonnance de renvoi. Ce qui, sauf miracle judiciaire, conduira directement Assane Guèye devant la Chambre criminelle.



Le samedi 7 mars dernier, Assane Diagne, émigré de retour du Maroc, avait sauvagement tué Marième Diagne, en lui donnant 8 coups de couteau qu’il avait acheté en Mauritanie. Son forfait commis, il avait aussi, dans sa fuite, blessé Abdou Lo, qui tient une boutique à l’entrée de la maison des Diagne. Car, il était venu aux secours de la jeune fille, mariée et enceinte de 12 semaines.