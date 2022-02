Meurtre aux abords du Stade LSS: Mohamed Sougou a été tué pour 500 Fcfa

Âgé de 20 ans et se disant livreur, O.Tine a été déféré hier lundi au parquet de Dakar pour le meurtre de son ami Mohamed Sougou, âgé de 29 ans. D’après les informations du quotidien « Les Échos », les faits se sont déroulés la semaine dernière. À en croire le journal, un témoin en voiture, a indiqué avoir vu deux jeunes qui se bagarraient au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor. L'un d'eux, qui avait reçu un coup de couteau, s'est effondré avant que l'autre ne prenne la fuite.



Témoin du drame, il a appelé les sapeurs-pompiers pour essayer de sauver le jeune à terre qui respirait encore. Mais à leur arrivée, la victime, qui a été identifiée au nom de Mohamed Sougou, ne respirait plus. Il a été poignardé au niveau du cœur. Après une courte cavale, O.Tine, livreur de profession comme Mohamed Sougou, s'est rendu à la police des Parcelles assainies où il a été entendu sous le régime de la garde à vue. Dans sa déposition, il renseigne qu'il avait une altercation avec un autre livreur autour d'une somme de 500 Fcfa. Selon lui, Mohamed Sougou a pris parti pour son vis-à-vis avant que les nerfs ne se chauffent.



Dominé et malmené suite à une bagarre, O.Tine est allé chez lui prendre un couteau avant de re venir sur les lieux et d'asséner un violent coup à la victime . À la question des enquêteurs à savoir où se trouvait l'arme du crime, O.Tine a renseigné l'avoir jeté dans la mer peu avant de se constituer prisonnier.