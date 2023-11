Meurtre d’un "Baye Fall" à Touba: 10 suspects placés sous mandat de dépôt, le chef de village de Thiayefally inculpé

A la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet de Diourbel, le juge du deuxième cabinet du tribunal d’instance a procédé, entre mardi et mercredi, aux inculpations. Parmi elles, le Chef de village de Thiayefally, El Hadj Dème, visé pour recel de malfaiteur.



Après plusieurs retours de parquet, le chef de village a été inculpé, mercredi, par le juge du Deuxième cabinet de Diourbel. Cependant, le notable a obtenu le contrôle judiciaire en même temps que 2 autres mis en cause. Dix suspects, tous originaires du village de Thiayefally ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, meurtre, violence et voie de fait, mais aussi port d'arme sans autorisation.



Pour rappel, dans le cadre de l'application des interdits à Touba, un groupe de "Baye Fall" avait tenté d'interpeller un vendeur de tabac à Thiayefally, dans la commune de Touba mosquée. Mais, des habitants du village s'étaient mobilisés et avaient opposé une résistance en usant de coupe-coupe et de bâtons.



Dans la foulée, l'un deux aurait sorti une arme avant d'ouvrir le feu. Moustapha Niang, l'un des "Baye Fall", qui avait reçu, à bout portant, une balle de calibre 12 mm à billes sur le pectoral gauche, était décédé sur le coup. L’arme du crime demeure toujours introuvable.