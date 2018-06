Meurtre de Assane Diallo en Italie : Le présumé assassin arrêté

térieur

Le présumé meurtrier du Sénégalais, Assane Diallo tué en Italie ce week-end, a été arrêté. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'ex, Sidiki Kaba.Malgré l’arrestation de l’auteur de ce crime "racial", le gouvernement du Sénégal demande aux autorités italiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des Sénégalais sur son territoire.Sidiki Kaba exige par ailleurs l’ouverture d’une enquête impartiale pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de notre compatriote.La communauté sénégalaise d’Italie réclame plus de sécurité. Elle annonce une mobilisation afin que toute la lumière soit fait dans cette affaire.Assane Diallo, âgé de 54 ans, a reçu cinq (5) balles de son bourreau samedi aux environs de 1h du matin à Corso, dans la Province de Milan.